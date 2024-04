Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft lädt Studieninteressierte für Samstag, 8. Juni, 10 bis 14 Uhr, zum Hochschulinfotag „Hit“ auf den Campus in der Ernst-Boehe-Straße 4-6 (Mundenheim) ein. Dabei informiert die Hochschule mit ihren derzeit rund 4500 Studenten über ihr Angebot in Betriebswirtschaft, Sozial- und Gesundheitswesen: ob Marketing, Wirtschaftspsychologie, Internationales Businessmanagement, Nachhaltigkeit, Personalmanagement, Logistik, Wirtschaftsinformatik, Weinbau und Oenologie oder Gesundheitsökonomie, Soziale Arbeit, Pflege, Pflegepädagogik oder Hebammenwissenschaft, ob Bachelor, Master, in Vollzeit, nebenberuflich oder dual – hier gibt es einer Ankündigung zufolge „Infos für alle Fälle“.

Darüber hinaus stehen Führungen über den neu gestalteten Campus, durch den Neubau, eine Meet-the-students-Lounge, Mitmachaktionen, Vorträge und Schnuppervorlesungen auf dem Programm. Für s leibliche Wohl ist gesorgt.

Beim „Hit“ findet auch der „Tag der Weiterbildung“ der hochschulzugehörigen Graduate School Rhein-Neckar (GSRN) statt, die sämtliche berufsbegleitenden Masterstudiengänge der Hochschule bündelt. Neben Beratungen an den Ständen stehen ebenfalls Infovorträge und Schnuppervorlesungen auf der Agenda.