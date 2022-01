Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) Ludwigshafen informiert am Freitag, 14. Januar, ab 17 Uhr über den Fernstudiengang „Logistik – Management & Consulting“ mit dem akademischen Abschluss Master of Business Administration (MBA). Sabine Scheckenbach, Studiengangsleiterin und HWG-Professorin, stellt den Studiengang, seine Inhalte, den Ablauf und das Gesamtkonzept vor. Studiengangskoordinatorin Annkathrin Scheller erläutert die Zulassungsvoraussetzungen und weitere Rahmenbedingungen. Die Veranstaltung findet virtuell per Zoom statt.

Hier kann man sich anmelden

Interessierte können sich per E-Mail melden (info@gsrn.de an) und erhalten dann die Zugangsdaten. Mit diesem Fernstudium können sich im Logistikbereich Beschäftigte weiterqualifizieren und Quereinsteiger, die in den Bereich wechseln möchten, fortbilden. Infos im Netz: hwg-lu.de.