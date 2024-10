Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen lädt Gründerinnen und Gründer sowie Jungunternehmer, Selbstständige und Freiberufler für Donnerstag, 10. Oktober, von 17 bis 22 Uhr zum „Start-Tag“ auf den neuen Campus ins Gebäude C (Ernst-Boehe-Straße 4) ein. Laut einer Pressemeldung soll die kostenfreie After-Work-Veranstaltung, die unter dem Motto „Aufbruch in eine neue Ära“ steht, dem gegenseitigen Austausch, der Weiterbildung und Vernetzung dienen. Beteiligt sind neben der Hochschule unter anderem auch die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH und die städtische Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft. Angekündigt haben sich rund 30 Verbände, Wirtschaftsförderungen, Kammern, Netzwerke und Unternehmen, die an ihren Ständen informieren und beraten wollen. Angeboten werden unter anderem kompakte Trainings und Talkrunden. Weitere Informationen und das vollstädige Programm stehen im Netz unter www.start-rhein-neckar.com.