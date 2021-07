Die einwöchige Impfaktion mit rund 30.000 Dosen Biontech für Azubis und Studierende an sechs Hochschulen in Rheinland-Pfalz hat weniger Menschen angezogen als zunächst erwartet. Ab sofort ist deshalb die Altersbegrenzung nach oben geöffnet worden: Noch bis Mittwoch, 14. Juli, können jetzt alle Rheinland-Pfälzer ab 18 Jahre von der Sonderimpfaktion profitieren – an der Ludwigshafener Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) können Interessierte sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch zwischen 9 und 19 Uhr einen Impftermin erhalten. „Es läuft alles völlig unbürokratisch ab“, wirbt der Koordinationsbeauftragte der HWG, Pascal Mayer, für die Aktion. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich. Impfwillige ab 18 Jahre können direkt im Impfzentrum in der Ernst-Boehe-Straße 4 im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim vorbeikommen oder sich unter https://anny.co/b/hochschule-ludwigshafen-impftermine registrieren. Die Zweitimpfungen erfolgen Mitte August.

