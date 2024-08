In den vergangenen Wochen haben die erste Studenten im sechsten Semester des neuen Studiengangs Hebammenwissenschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) die staatlichen praktischen Prüfungen für die Berufszulassung zur Hebamme absolviert. Der erste praktische Prüfungsteil konzentrierte sich laut HWG auf die Schwangerschaftsvorsorge. Er fand in Form von Vorsorgeuntersuchungen mit einbestellten Schwangeren in den Kliniken statt. Die beiden weiteren Prüfungsteile wurden erstmalig in Form von Simulationsprüfungen im sogenannten Skills- und Simulationszentrum der Hochschule durchgeführt. Die Studenten mussten dabei nachweisen, dass sie in der Lage sind, eine Geburt als Hebamme zu leiten und einen Wochenbettbesuch zu betreuen. „Das neue Format der staatlichen Prüfungen ist für uns alle eine Premiere“, sagte die Leiterin des Studiengangs, Professorin Nina Knape. Die Planung und Organisation solcher Prüfungen sei mit einem hohen Maß an Aufwand verbunden – von der Vorbereitung der Studenten bis hin zur Gewinnung von geeigneten Schwangeren. Den Studiengang Hebammenwissenschaften gibt es an der Hochschule in Ludwigshafen erst seit Herbst 2021.