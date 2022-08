Unter dem Motto „BioTech trifft Gesundheitsökonomie“ stehen die nächsten gesundheitsökonomischen Gespräche an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen am 14. Oktober von 9.30 bis 14.00 Uhr.

Die vom Institut für Management, Ökonomie und Versorgung im Gesundheitsbereich (IMÖVG) initiierte und organisierte Fachtagung will Experten und Entscheider aus medizinischer Biotechnologie, Politik, Gesundheitsversorgung und Wissenschaft zusammenbringen. Die kostenlose Veranstaltung steht allen Interessierten offen. Aus gesundheitsökonomischer Perspektive beleuchtet werden soll die Anwendung biotechnologischer Verfahren in der medizinischen Versorgung. Zu den bekanntesten Beispielen dafür zählt der mRNA-basierte Impfstoff der Firma BioNTech gegen Covid. Mittlerweile machen die sogenannten Biopharmazeutika knapp die Hälfte aller neu zugelassenen Arzneimittel in Deutschland aus.

Erfolgsfaktoren für Cluster

Thematisch wird die Tagung eröffnet mit einem Blick auf Erfolgsfaktoren für die Entwicklung von Biotechnologie-Clustern. Gesundheitsminister Clemens Hoch wird auf die Förderung eines solchen Clusters eingehen, bevor Thomas Runkel Erkenntnisse aus der Entwicklung von BioTech-Clustern in Asien vorstellt. Weitere Referenten sind Sandra Zimmermann zur Quantifizierung des Wertschöpfungsbeitrags der Branche in Europa und Hochschul-Professor Gösta Jamin zu Finanzierungsmöglichkeiten für Start-ups.

Abgerundet wird die Tagung durch den Blick darauf, welche Hürden die entwickelten Therapieansätze beim Zugang in das Gesundheitssystem zu überwinden haben: Fabian Berkemeier stellt innovative Reimbursement-Modelle für hochpreisige Therapieansätze vor, und Stefan Lhachimi von der Hochschule Neubrandenburg untersucht Strategien des Health Technology Assessment im Kontext von Biotechnologie.

Kontakt



Die kostenfreie und öffentliche Veranstaltung findet in der Aula der Hochschule im A-Gebäude, Ernst-Boehe-Straße 4, statt. Verbindliche Anmeldung erbeten unter

https://www.veranstaltungen.hwg-lu.de/event/gesundheitsokonomische-gesprache-2022-1