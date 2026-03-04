Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) Ludwigshafen begrüßt über 500 neue Studierende (362 Bachelor- und 147 Master-/MBA-Studenten) – mehr als im Vorjahr.

Hochschul-Präsident Gunther Piller und Vizepräsidentin Edith Rüger-Muck hießen die Erstsemester am Montag in der Aula der HWG willkommen. Auch der frühere Hochschulprofessor und heutige Oberbürgermeister der Stadt Ludwigshafen, Klaus Blettner, sprach ein Grußwort, wie die Hochschule mitteilt. Präsident Piller ermutigte die Studierenden, die Möglichkeiten der Hochschule und der Rhein-Neckar-Region zu nutzen, während OB Blettner das Privileg eines Studiums an einer staatlichen Hochschule betonte. Vizepräsidentin Rüger-Muck warb für internationalen Austausch.

Studentin Anna-Lena Schäfer und Antonia Zwicker stellten die Standorte und Fachbereiche der HWG vor. Vertrauensdozentin Birgit Angermayer präsentierte ihre Rolle, während Claudia Sigmund das AI-Literacy-Center vorstellte, in dem Studierende und Lehrende Angebote zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) erhalten. Diversity-Managerin Petra Schorat Waly gab Einblicke in den Bereich Diversity (Vielfalt) und Projekte wie das Cross-Culture-Mentoring (Mentorenprogramm für internationale Studierende) und den Black History Month (Monat, um Leistungen, Geschichte und Kultur der afrikanischen Diaspora zu würdigen). Auch Vertreter des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) und des Studierendenparlaments (Stupa) sowie Kooperationspartner der HWG wie das Studierendenwerk und die Hochschulseelsorge präsentierten ihre Angebote.

Nach der Begrüßung der Erstsemester gab es an Infoständen und bei Campusführungen Gelegenheiten zum Austausch. Ersti-Taschen mit Gutscheinen der Stadt sowie eine City-Tour rundeten die Veranstaltung ab. Für die Erstsemesterwoche werden laut HWG weitere Veranstaltungen angeboten, darunter ein Kennenlernprogramm und eine Ersti-Party.