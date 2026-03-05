Zum Wintersemester 2022/2023 hat die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft den Studiengang Pflege gestartet. Nun feiern die ersten Absolventen den Abschluss.

Neben der praktischen Arbeit, etwa in einem Krankenhaus, stehen den Absolventen mit einem Masterstudium auch Wege in die Pflegewissenschaft offen. „Sie sind der erste Jahrgang, der dieses Studium erfolgreich abgeschlossen hat“, freute sich Studiengangsleiter Joachim von der Heide mit den ersten fünf Absolventinnen und Absolventen bei der Abschlussfeier. Die Pflegeausbildung an der Hochschule sei in Deutschland immer noch Neuland.

Der Start des neuen Studiengangs 2022 an der HWG sei für alle ein gewisses Wagnis gewesen, eine ausreichende Anzahl von Teilnehmern nicht selbstverständlich, erinnerte von der Heide an den Beginn. Gesetzesänderungen während des Studiums hätten Durchhaltevermögen gefordert. „Sie sind Pioniere und haben an der Hochschule Geschichte geschrieben. Wir freuen uns mit Ihnen“, äußerte sich die stellvertretende Studiengangsleiterin Nicole Seiler optimistisch zu den Berufsaussichten der Absolventen. Diese hätten hohes Fachwissen in verschiedenen Bereichen der Pflege erworben. „Ihre akademische Ausbildung wird Ihnen helfen, Ihren Weg zu gehen. Das Masterstudium an der HWG steht Ihnen offen“, sagte von der Heide.

Duales Studium an drei Lernorten

Der generalistisch angelegte Bachelor-Studiengang der HWG sieht die Vorbereitung auf eine Arbeit in allen Bereichen der Pflege vor. Der Bachelor-Studiengang mit acht Semestern ist als duales Studium angelegt und verteilt sich auf drei Lernorte. Neben der Theorie an der Hochschule finden praktische Trainings in dem vor einem Jahr eröffneten neuen „Skills- und Simulationszentrum“ der Hochschule im Gebäude Turmstraße 8 im Stadtteil West statt.

Auf 900 Quadratmetern und in elf Räumen sind hier unterschiedliche Übungsszenarien aus dem Klinikbereich aufgebaut. An menschlichen Medizinmodellen lassen sich hier Fertigkeiten und Handgriffe zur Patientenversorgung ohne Druck und Risiko üben.

Eine Umsetzung des Erlernten in die Berufspraxis findet bei den derzeit elf Kooperationspartnern des Studiengangs statt. Dazu gehörten vor allem große Krankenhäuser wie das Klinikum Ludwigshafen und die BG-Klinik Ludwigshafen in Oggersheim, die Uni-Klinik Heidelberg, das Westpfalzklinikum Kaiserslautern sowie ambulante Pflegedienste, wie von der Heide informierte.

Erst seit Juli 2024 bekämen die Studierenden im Rahmen ihrer Ausbildung auch eine Ausbildungsvergütung. Ursache sei die Gesetzeslage gewesen. „Das muss niemand verstehen“, schüttelte der Studiengangsleiter den Kopf.

Inzwischen 54 Studierende

Stand heute hat sich der Pflege-Bachelor in Ludwigshafen offenbar etabliert, wie die Zahlen zeigen. Im ersten Jahrgang seien neun Studierende gestartet, fünf hätten nun ihr Studium abgeschlossen, weitere zwei seien im nächsten Jahr dabei. Zum letzten Wintersemester habe der vierte Jahrgang mit 18 Studierenden begonnen. Insgesamt seien über alle vier Jahrgänge hinweg ohne die ersten Absolventen 54 Studierende eingeschrieben, berichtete von der Heide.

Die Nachfrage sei da, auch die Anzahl der Kooperationspartner nehme zu. „Es ist ein fantastischer Studiengang geworden“, würdigte Hochschulpräsident Professor Gunther Piller bei der Feierstunde ausdrücklich die Leistung der frisch gebackenen Absolventen wie der Lehrenden. Als Studienanfänger seien diese 2022 noch in der Maxstraße begrüßt worden. Es sei beeindruckend, was daraus inzwischen geworden sei. Er sei sehr optimistisch für die Zukunft. Es werde spannend zu sehen sein, wie sich das Berufsbild mit dem Pflege-Master entwickeln werde, meinte er.

„Mit dem Studiengang Pflege hat die HWG Ludwigshafen eine herausragende Position in Rheinland-Pfalz übernommen“, stellte der Hochschulpräsident fest. Auch den zum Wintersemester 2021/2022 eingeführten Studiengang Hebammenwissenschaft gebe es außer in Ludwigshafen nur noch einmal im Land, in Trier, betonte er.