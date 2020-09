Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) fördert die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU). Außerdem können dank einer Bund-Ländervereinbarung 28 unbefristete Stellen geschaffen werden.

Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft ist eine der wenigen Fachhochschulen, die der DAAD im Rahmen des Programms „IVAC – International Virtual Academic Collaboration“ mit knapp 150.000 Euro für die weitere Digitalisierung der Studiengänge mit transatlantischen Partnern für die Dauer von einem Jahr fördert. Insgesamt wurden in der deutschlandweiten Ausschreibung circa 50 Universitäten und Hochschulen ausgewählt. Der Antrag der Hochschule ist ein gemeinsames Projekt des International Office und des hochschulzugehörigen Transatlantik-Instituts, in das auch die Abteilung Hochschulkommunikation eingebunden ist.

Am Montag ist zudem bekannt geworden, dass an der Hochschule 28 bisher befristete Stellen in unbefristete umgewandelt werden können. Die Hochschule bekommt dafür 3,7 Millionen Euro vom Land. Damit sollen Studium und Lehre in Ludwigshafen gestärkt werden. Hochschul-Präsident Peter Mudra bezeichnete die neue Vereinbarung als „Meilenstein“. Die Hochschule könne damit wichtige Projekte wie die Lernwerkstatt oder das Schreiblabor fortführen.