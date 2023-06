Der auffällige Schriftzug auf dem Dach des Neubaus der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Mundenheim ist ein Teil einer zweiteiligen Kunst-am-Bau-Installation: Auf dem Dach steht „Es wird“ und unten am Durchgang des Gebäudes „Ich weiß“. Beide Teile spielen nach Angaben einer Sprecherin der Hochschule auf ein Zitat des Ludwigshafener Philosophen Ernst Bloch an. Eigentlich sollte der knapp 72 Millionen Euro teure Neubau im Frühjahr vom Land an die Hochschule übergeben werden, dann war von Juni die Rede, mittlerweile ist der September im Gespräch. Offizieller Spatenstich für das Projekt war im November 2019. Die offizielle Einweihung wird voraussichtlich erst 2024 stattfinden.

Der dreigeschossige Neubau soll künftig auf 14.000 Quadratmetern Platz für die Hochschulbibliothek, einen Hörsaal mit 150 Plätzen, zahlreiche Seminar- und Veranstaltungsräume, die Dekanatsverwaltungen und die Mensa mit Cafeteria bieten. Bislang in der Stadt verteilte Hochschuleinrichtungen wie der Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen sollen auf dem Campus konzentriert werden.