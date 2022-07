Drei Lehrbeauftragte der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) sind zuletzt mit der seltenen Verleihung von Honorarprofessuren ausgezeichnet worden: Jörg Breitenbach, Henning-Arnd Müller und Monika Roth.

Alle drei Geehrten engagieren sich laut HWG seit vielen Semestern in herausragender Weise in der Lehre und haben insbesondere im Themenfeld Gesundheit wichtige Impulse für die Hochschule gesetzt. Für ihr Engagement wurde Monika Roth als Honorarprofessorin mit dem Schwerpunkt „Management Integrierte Versorgung“ bestellt, Jörg Breitenbach als Honorarprofessor mit dem Schwerpunkt „Management Life Sciences Industrie“ und Henning-Arnd Müller als Honorarprofessor mit dem Schwerpunkt „Sozial- und Gesundheitsrecht“.

„Besondere Auszeichnung“

„Dies ist eine außerordentliche Veranstaltung“, sagte Hochschul-Präsident Gunther Piller bei einem Festakt am 29. Juni. Denn die Verleihung von Honorarprofessuren sei selten und eine besondere Auszeichnung. Roth, Breitenbach und Müller hätten sich um die Honorarprofessur verdient gemacht. Die Hochschule kann sich glücklich schätzen, dass Sie an der HWG lehren und hier wertvolle Impulse geben“, so Piller. Gemeinsam sei allen drei, dass sie die Studierenden in vielfältiger Weise förderten, ergänzte Eveline Häusler als Dekanin des Fachbereichs Management, Controlling, Healthcare. Die von dem Trio betreuten Themen seien für die Gestaltung einer qualitativ hochwertigen, wirtschaftlich leistungsfähigen und zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung hochrelevant, so Häusler. Hans-Ulrich Dallmann, Dekan des Fachbereichs Sozial- und Gesundheitswesen, betonte die Wichtigkeit engagierter Lehrbeauftragter für die praxisorientierte Lehre an Hochschulen und dankte den drei Lehrbeauftragten für das Einbringen ihrer Kompetenzen.

Gründer, Geschäftsführer, Aufsichtsrat

Breitenbach ist seit 2016 als Lehrbeauftragter im Fachbereich Management, Controlling, Healthcare tätig. Der promovierte Chemiker ist Gründer und Geschäftsführer der BIT Pharma GmbH im österreichischen Graz sowie der IPSICO UG in Mannheim. Zuvor war er viele Jahre in führenden Positionen, unter anderem bei der Abbott Arzneimittel GmbH, tätig, zuletzt als Vorsitzender des Aufsichtsrats. Als Lehrbeauftragter hält er unter anderem die Vorlesung „Wertschöpfungsmanagement in der Healthcare-Industrie“.

Direktor des Sozialgerichts

Müller ist seit 2006 als Lehrbeauftragter am Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen der Hochschule nebenamtlich tätig. Seine Schwerpunkte liegen im Sozialverwaltungsrecht, den verfassungsrechtlichen Grundlagen des Sozialrechts und dem Sozialdatenschutz. Hauptamtlich ist er seit 2020 Direktor des Sozialgerichts Darmstadt. Dort ist er als Vorsitzender der 13. Kammer zuständig für Krankenversicherungsrecht sowie Ablehnungsgesuche. Seit Juni 2021 ist Müller zudem Vorsitzender der 9. Kammer mit Zuständigkeit für die Grundsicherung für Arbeitsuchende.

In der Seniorenhilfe aktiv

Roth ist seit zehn Jahren als Lehrbeauftragte im Fachbereich Management, Controlling, Healthcare aktiv und lehrt im Bachelorstudiengang Gesundheitsökonomie im Praxisverbund wie auch im Masterstudiengang Versorgungssteuerung im Gesundheitsbereich Healthcare-Management. Hauptamtlich leitet Roth seit 2016 den Geschäftsbereich „Unternehmensentwicklung“ der Vinzentiushaus Offenburg GmbH, einem großen Träger der Seniorenhilfe.