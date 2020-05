Unter dem Titel „Frauen machen Care-Arbeit, Männer machen Karriere? – Sozioökonomische Betrachtungen zum Geld“ lädt die Koordinierungsstelle für Chancengleichheit und Vielfalt für Mittwoch, 27. Mai, von 13.30 bis 15 Uhr zum virtuellen Diversity-Tag der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) Ludwigshafen ein.

56 Prozent Frauen in Bachelorstudiengängen

Im Wintersemester 2019/20 studierten 3600 junge Menschen in den Bachelorstudiengängen der HWG Ludwigshafen, davon 56 Prozent Frauen. In den Masterstudiengängen sind sie mit einem Anteil von 49 Prozent vertreten. Trotzdem falle es vielen Frauen nicht leicht, ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit aufrechtzuerhalten. Dies liege daran, dass sie einen großen Teil der unbezahlten Haus-, Erziehungs- und Pflegearbeit übernehmen. Als Berufstätige seien sie deshalb überdurchschnittlich oft in Teilzeit beschäftigt oder suchten einen adäquaten beruflichen Anschluss. Dieses Ungleichgewicht verschärfe sich nach Ansicht vieler Experten in der aktuellen Krise weiter.

Impulsvortrag einer Soziologin

Die Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen und die Auswirkungen auf die ökonomische Situation sollen deshalb beim Diversity-Tag am 27. Mai Gegenstand der Diskussion sein. Nach einer Einführung durch Professorin Elke Raum von der HWG-Koordinierungsstelle für Chancengleichheit und Vielfalt folgt der Impulsvortrag von Soziologin Birgit Happel, Referentin und Coach für Geschlechtergerechtigkeit und die Professionalisierung der Finanziellen Bildung ein. Die Online-Veranstaltung ist kostenfrei.

Anmeldung