Nachdem in diesem Semester alle Präsenzveranstaltungen der Reihen „Studium Generale“ und „50 plus“ wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, startet die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft nun ein virtuelles Vortragsformat. Zur Abrundung gibt es eine Diskussionsrunde. Am Donnerstagnachmittag geht es los.

Den Anfang macht Stefan Lacher, Professor für Betriebswirtschaftslehre insbesondere Internationales Management, mit einem Vortrag zum Thema „Erfolgsfaktoren der digitalen Transformation von Organisationen als sozioökonomischen Systemen“. Dem virtuellen Format entsprechend ist die Veranstaltung mehrgeteilt: In fünf separat aufrufbaren Videosequenzen führt Lacher in die Thematik ein. So können die Zuhörer selbst bestimmen, wann, wo, wie oft und in welchem zeitlichen Abstand sie die Ausführungen anschauen möchten. Anschließend findet dann am Donnerstag um 17 Uhr eine digitale Diskussionsrunde in Form eines Webinars statt, in der der Dozent Rede und Antwort steht. Hierfür ist eine Anmeldung per Mail an ute.sahmel@hwg-lu.de erforderlich. Von Ute Sahmel erhalten die Interessierten einen Tag vor der Diskussionsrunde den Zugangslink zum Webinar.

„Mit diesem Angebot wollen wir zum einen den Kontakt zur Stadtgesellschaft aufrecht erhalten und zeigen, dass wir unser treues Publikum der Studium-Generale- und 50-plus-Vorlesungen nicht vergessen haben. Zum anderen möchten wir aber auch allen Interessierten einen Eindruck vermitteln, wie Hochschullehre im Sommersemester 2020 unter Pandemie-Bedingungen funktioniert“, erklärt Hochschulpräsident Peter Mudra das Konzept der Reihe.

Beim Auftaktthema von Stefan Lacher wird es um die Digitalisierung als Megatrend des Wirtschaftssystems gehen. Digitale Arbeitsmethoden wie Webkonferenzen oder Homeoffice seien unverzichtbar. Lacher will aufzeigen, welche Erfolgsfaktoren es bei der digitalen Transformation gibt und stellt Untersuchungsergebnisse vor.

Die Links zu den einzelnen Vortragsmodulen sind zu finden unter: https://www.hwg-lu.de/fileadmin/user_upload/hochschule/organisation/hochschulkommunikation/2020_news/Kurzbeschreibung_Prof_Lacher_Webinar.pdf#s|lacher.