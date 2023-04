Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Arbeiten am Neubau der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Mundenheim kommen gut voran. Beim Rohbau läuft alles planmäßig, sagen der Architekt und die Kanzlerin. Nach dem Spatenstich im vergangenen November soll daher im Herbst Richtfest gefeiert werden. Aber auch wenn das neue Gebäude in knapp drei Jahren in Betrieb geht, bleibt die Raumnot ein Thema.

Die Baukräne sind schon aus der Ferne erkennbar. Hinter einem Gitterzaun türmen sich Sandhügel unter einem blauweißen Himmel. Arbeiter im Blaumann tummeln sich im ersten