Carolin Nöhrbaß ist nun offiziell Kanzlerin der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU). Die 41-jährige Juristin erhielt am Dienstag ihre Ernennungsurkunde aus den Händen von Hochschulpräsident Peter Mudra. Bisher hatte Nöhrbaß das Kanzleramt an der HWG kommissarisch geführt. Sie war im Oktober vom Senat der Hochschule einstimmig zur Kanzlerin gewählt worden, wie die Hochschule mitteilt. Ihre Amtszeit beträgt sechs Jahre. Nöhrbaß ist seit 2013 an der Hochschule in Ludwigshafen, zunächst als Referentin des damaligen Kanzlers Klaus Eisold, dann als Justiziarin und stellvertretende Kanzlerin. Nun steht sie als Kanzlerin der Verwaltung der Hochschule vor, die rund 4500 Studierende hat und ihren Hauptcampus auf Mundenheimer Gemarkung hat.