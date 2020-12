An der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft im Stadtteil Mundenheim sind ab sofort Bewerbungen fürs Sommersemester 2021 möglich. Darauf weist die Hochschule auf ihrer Internetseite hin.

Dort finden Interessierte umfangreiche Infos zu den Studiengängen, zum Zulassungsverfahren und Numerus clausus, zu notwendigen Formularen, zur Immatrikulation und zum Semesterbeitrag. Die Hochschule Ludwigshafen ist nach eigenen Angaben mit rund 4500 Studenten eine Institution mittlerer Größe in der Hochschullandschaft der Metropolregion.

43 Studiengänge

Praxisorientierung, Forschungsstärke sowie regionale und internationale Vernetzung mit Institutionen, Partnerhochschulen, gesellschaftlichen Einrichtungen und Wirtschaftsunternehmen zeichneten sie aus und eröffneten den Studenten Chancen für den späteren Berufseinstieg. Die Hochschule in der Ernst-Boehe-Straße mit weiteren Standorten in der City bietet ein breites Spektrum an Bachelor-Studiengängen aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Sozial- und Gesundheitswesen sowie die Möglichkeit zum direkt anschließenden oder berufsbegleitenden Masterstudium. Das Studienangebot umfasst derzeit 43 Studiengänge – in Vollzeit, berufsbegleitend, dual und als Fernstudium.

Im Netz



