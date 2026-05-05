Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) beteiligt sich mit dem „Green Office“ an der Aktion „Saubere Stadt“ des Marketingvereins Ludwigshafen und lädt Studierende, Mitarbeiter sowie interessierte Bürger zur Teilnahme ein. Am Donnerstag, 21. Mai, heißt es von 15 bis 18 Uhr: Es wird sauber! Treffpunkt für die Clean-up-Aktion ist um 15 Uhr zwischen dem A- und B-Gebäude auf dem Campus der HWG LU in der Ernst-Boehe-Straße 4-6. Von dort aus geht es gemeinsam in das nahegelegene Naherholungsgebiet Große Blies, dessen südöstliches Ufer von Müll und Unrat befreit werden soll. Handschuhe, Müllsäcke und weiteres Material werden vor Ort gestellt. Ziel der Aktion ist es, ein sichtbares Zeichen für Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und bürgerschaftliches Engagement in Ludwigshafen zu setzen. Eine Anmeldung zur Clean-up-Aktion ist bis 13. Mai möglich. Weitere Infos sowie das Anmeldeformular findet man im Netz unter www.veranstaltungen.hwg-lu.de/event/es-wird-sauber-2026.Die HWG LU und das „Green Office“ freuen sich über zahlreiche helfende Hände und eine starke Beteiligung an dieser gemeinsamen Aktion für ein sauberes Stadtbild.