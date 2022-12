In Anerkennung seiner herausragenden Verdienste ist Professor Wolfgang Anders am Dienstag bei einem Festakt die Ehrensenatorenwürde der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen verliehen worden. Zudem wurde er in den Ruhestand verabschiedet.

Wolfgang Anders leitete die damalige Fachhochschule Ludwigshafen von 1995 bis 2009 und führte die Institution in die Selbstständigkeit. Hochschul-Präsident Gunther Piller überreichte die Auszeichnung im Namen des Senats an seinen Vorvorgänger im Amt. „Dass diese Auszeichnung im 51. Jahr des Bestehens der Hochschule nun erst zum zweiten Mal vergeben wird, zeigt deren Wert. Dass die Zustimmung des Senats auf diesen Vorschlag einstimmig ausgefallen ist, ist ein weiteres Zeichen besonderer Wertschätzung Ihrer Person und Ihrer Leistungen, betonte Piller. In seiner Laudatio würdigte Professor Johannes Kals, langjähriger Weggefährte von Anders, unter anderem als unermüdlichen Netzwerker. Den „feinen Menschen“ Wolfgang Anders würdigte Professor Klaus Blettner, Dekan des Fachbereichs Marketing und Personalmanagement, der Anders zeitgleich in den Ruhestand verabschiedete: „Wir verlieren einen Fachmann für Organisatorische Kommunikation, Management und Hochschulen, einen sehr engagierten und ausgesprochen international aufgestellten Professor “, sagte er.

Miteinander statt gegeneinander

Anders ließ seine Präsidentschaft an der Hochschule mit dem „Abstand der letzten Jahre“ Revue passieren und nahm die Gäste mit auf eine Reise von den Anfängen als eigenständige Hochschule bis zur Fusion mit der Evangelischen Fachhochschule 2008/09. Zentrale Eckpfeiler seiner Arbeit seien das Miteinander statt gegeneinander, Offenheit für Veränderung, Transparenz und Partizipation gewesen, so Anders. Anders ist seit 1993 an der Hochschule, zunächst als Professor für Management, ab 1995 als Abteilungsdekan der damaligen Fachhochschule Rheinland-Pfalz. Von 1996 bis 2009 verantwortete er die Geschicke der nun selbstständigen Hochschule als Gründungspräsident. Seit seinem selbst gewählten Rückzug aus der Führungsposition 2009 war Anders der Hochschule bis zu seinem jetzigen Ruhestand als engagierter Professor für BWL, insbesondere Unternehmensführung und Logistik, im Fachbereich Marketing und Personalmanagement verbunden.