Die zentrale Erstsemesterbegrüßung der Ludwigshafener Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft erfolgte am Montag erstmals wieder vollständig in Präsenz. Zahlreiche Neu-Studierende nutzten die Gelegenheit und waren vor Ort dabei. Zum Wintersemester 2022/23 starten nach vorläufigen Zahlen insgesamt rund 840 neue Studierende ihr Studium in Ludwigshafen – davon zirka 670 Bachelor- und 170 Masterstudierende. Regulärer Vorlesungsbeginn ist dann der 26. September. „Seien Sie offen, erschließen Sie sich neue Welten, bringen Sie sich ein“, riet Hochschul-Präsident Gunther Piller den neuen Studierenden und hob die familiäre Atmosphäre, den hohen Praxisbezug und die exzellente Situierung der Hochschule im Herzen der Metropolregion Rhein-Neckar hervor. „Wir sind jetzt schon gut aufgestellt, aber ab nächstem Jahr wird es noch besser“, gab anschließend Kanzlerin Carolin Nöhrbaß Ausblick auf den Neubau am Campus in Mundenheim, der ab Frühsommer 2023 bezugsfertig sein soll.