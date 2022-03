Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft hat am Montag 350 neue Studenten begrüßt. Es war erneut ein interaktiver „Ersti-Welcome“, denn der Start ins Sommersemester 2022 erfolgte pandemiebedingt noch einmal virtuell, anders als in den Semestern vorher allerdings nicht per Live-Stream, sondern mithilfe eines interaktiven Online-Tools, das den Erstsemestern erlaubte, selbst zu interagieren, wie die Hochschule berichtet. Die höheren Semester beginnen nächste Woche mit den Vorlesungen – entsprechend der geänderten politischen Rahmenbedingungen mit einem deutlich höheren Anteil an Präsenzveranstaltungen als im Wintersemester.

Videobotschaft der OB

Vom Podium in der eigens designten Aula begrüßten die beiden Vizepräsidentinnen Edith Rüger-Muck und Ellen Bareis mit Kanzlerin Carolin Nöhrbaß die „Neuen“. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) überbrachte eine Videobotschaft. „Seien Sie neugierig, nutzen Sie die Chancen und das vielfältige Angebot auch außerhalb Ihres Studiengangs“, gab Edith-Rüger Muck den Erstsemestern mit auf den Weg und warb für Studium generale, Sprachkurse, Auslandserfahrungen und das Sportprogramm in Kooperation mit der Uni Mannheim.

„LU hat viel zu bieten“

„Ludwigshafen hat viel zu bieten – viel Grün, viele Naherholungsflächen, viel Kultur und eine erfolgreiche Wirtschaft. Die Stadt ist viel besser als ihr Ruf. Ich lade Sie herzlich ein, das in den nächsten Jahren herauszufinden“, sagte OB Steinruck. In den Erstsemestertaschen wartet unter anderem ein Gutscheinheft mit kulturellen Angeboten, das das Kulturbüro der Stadt gemeinsam mit dem Ressort Kunst und Kultur der Hochschule auf die Beine gestellt hat.