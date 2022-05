Junge Menschen, die mit einem Hochschulstudium liebäugeln, bietet sich am Samstag, 14. Mai, die beste Gelegenheit, die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen kennenzulernen. Zum Infotag sind auf dem Campus in der Ernst-Boehe-Straße 4 in Mundenheim von 10 bis 14 Uhr die Türen geöffnet. Alle Interessierten sind eingeladen, sich wieder in Präsenz ein Bild von der Hochschule und ihrem Studienangebot zu machen.

4800 Studierende

Derzeit sind an der Hochschule 4800 Studierende eingeschrieben. Geboten wird ein breites Spektrum an Studiengängen in den Bereichen Betriebswirtschaften, Sozial- und Gesundheitswesen, vom Bachelor über Master bis hin zu dualen und international ausgerichteten Studiengängen. Am Samstag informieren die vier Fachbereiche über insgesamt mehr als 40 Studiengänge.

Führungen und Schnuppervorträge

Die Schwerpunkte liegen auf der Betriebswirtschaft sowie dem Sozial- und Gesundheitswesen. Zur Hochschule gehört auch das Ostasieninstitut am Rheinufer. Dazu stellen sich am Hochschulinfotag der Weincampus Neustadt, der Allgemeine Studierendenausschuss, die Initiative ArbeiterKind.de und das International Office vor. Das Programm an diesem Tag umfasst Schnuppervorlesungen, Infovorträge und Campus-Führungen. Geboten wird auch ein buntes Begleitprogramm. Wer möchte, kann an Mini-Sprachkursen des Ostasieninstituts oder einer Rallye teilnehmen. Auch Mensa und Cafeteria sind am Infotag geöffnet. Die Campus-Führungen starten um 10.30, 11.30, 12.30 und 13.30 Uhr. Das genaue Programm mit Uhrzeiten der Infovorträge und Schnuppervorlesungen kann auf der Seite www.hwg-lu.de/offene-tuer abgerufen werden.

Studieninteressierte, die nicht bis zum 14. Mai warten möchten, können sich vorab auf der sogenannten Landingpage www.lust-aufs-studium.hwg-lu.de informieren. Dort sind alle wichtigen Infos kompakt zusammengefasst. Eine Anmeldung zum „Hochschulinfotag“ ist nicht erforderlich. Wie die Hochschule mitteilt, gilt aber in allen Gebäuden weiterhin generelle Maskenpflicht.