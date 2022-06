Studenten des Fachbereichs 4 (Sozial- und Gesundheitswesen) der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen protestieren am Montag (10.30 bis 15 Uhr) bereits zum vierten Mal gegen die potenzielle Rückkehr in die Onlinelehre im Wintersemester 2022/23.

Die eine Befürchtung: Durch die Sanierung des Postbank-Gebäudes in der Ernst-Boehe-Straße nahe am Campus in Mundenheim würden Raumprobleme entstehen, die dazu führten, dass ein Studiengang in die Maxstraße 29, den Hauptstandort des Fachbereichs 4 in der Innenstadt, zurückkehren muss. In der Maxstraße ist zurzeit ein Großteil der Studiengänge untergebracht. Probleme in der Raumzuteilung aus der Vergangenheit würden sich künftig weiter verschärfen, sobald noch ein weiterer Studiengang dorthin verlegt werde. Die zweite Befürchtung: Studenten des Fachbereichs 4 werden zu großen Teilen wieder in die Onlinelehre geschickt. Corona sei mittlerweile nicht mehr der Grund für den Digitalunterricht, sondern der Raummangel. Als Reaktion auf diese Umstellung haben sich viele Studierende, insbesondere des Studiengangs Soziale Arbeit, zusammengeschlossen und für vier Tage die Lehre boykottiert.

Fehlende Kontakte, mangelnde Qualität

Als Gründe für den Protest werden in einer Mitteilung auch die Nachteile der Onlinelehre genannt: psychische Belastungen durch fehlende Kontakte, Stress durch stundenlange Online-Konferenzen, Qualitätsmängel in der Lehre (technische Probleme, kaum Diskussionen, inhaltliche Mängel sowie fehlender Austausch. Der Protest wird von dem Arbeitskreis Studi-Protest in Kooperation mit der Jugend der Gewerkschaft Verdi organisiert. Unter anderem ist auch ein Protestmarsch durch das Hochschulgebäude und die Vorlesungen geplant. An der Hochschule sind derzeit rund 4700 Frauen und Männer eingeschrieben.