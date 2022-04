Im Ludwigshafener Stadtgebiet wird die Umrüstung der bestehenden Warnsirenen laut Verwaltung fortgesetzt. In den kommenden zwei Kalenderwochen – 25. April bis 8. Mai – erfolge an mehreren Standorten die Umrüstung von Motor- auf moderne Hochleistungssirenen.

Innerhalb dieses Zeitraums ist einer Ankündigung zufolge die Installation von bis zu sieben elektronischen Sirenen an den Standorten Knollstraße 50, Kärntner Straße 21a, Kaiserwörthdamm 1, Niederfeldstraße 1, Krummlachstraße 10, Giulinistraße 2 und Hilgundstraße 21 vorgesehen. Bei dem derzeit laufenden Projekt geht es um den Aufbau von insgesamt 22 Hochleistungssirenen an teilweise bereits bestehenden und auch neuen Standorten.

28 moderne Sirenen

Am Ende der Umrüstung sollen in Ludwigshafen 28 moderne Warnsirenen installiert sein, um im Fall von Großschadenslagen die Bevölkerung schnell auf Gefahren hinzuweisen. Sechs Sirenenstandorte entlang des BASF-Werksgeländes waren in der Vergangenheit bereits entsprechend umgerüstet worden. Aufgrund der Veränderung des Stadtgebietes und dessen Infrastruktur habe dieses Projekt unter anderem das Ziel, die Lage der Sirenenstandorte anzupassen. Zudem könnten die Sirenen künftig über verschiedene Wege angesteuert werden und mithilfe einer Batteriepufferung auch bei einem Stromausfall mehrere Tage im Standby-Modus einsatzfähig sein sowie mit Signaltönen weiterhin warnen.