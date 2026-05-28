Im Südweststadion läuft das Grundschulturnier bei großer Hitze. Erinnerungen an die Mini-WM und ein bekanntes Talent schwingen mit.

Die wichtigste Frage wiederholte Organisator Jörg Streb wohl unzählige Male: „Seid ihr alle eingecremt?“ Bei Temperaturen weit jenseits der 30-Grad-Grenze erinnerte der Fachberater Schulsport seine Kollegen und auch die Kinder immer wieder an den wichtigen UV-Schutz auf den drei schattenfreien Kleinfeldern.

Dann ging seine Erinnerung zurück an einen Tag vor 20 Jahren: „Damals haben wir das Turnier als Mini-Weltmeisterschaft ausgetragen.“ Die Mannschaften trugen nicht den Namen ihrer Schulen, sondern waren den jeweiligen Teilnehmerländern zugeordnet. „Paraguay hat damals gewonnen“, berichtet Streb und lacht. Das weiß er noch so genau, weil er die Mannschaft damals selbst betreute und dabei einen ganz besonderen Kicker in den eigenen Reihen hatte: Nadiem Amiri. Der Nationalspieler hat also bereits vor 20 Jahren eine „Weltmeisterschaft“ gewonnen und nun erneut die Gelegenheit dazu.

Allerdings nicht im Südweststadion, wo er in den vergangenen Jahren immer mal wieder beim Grundschulfußballturnier vorbeigeschaut hatte. In diesem Jahr durchkreuzte Bundestrainer Julian Nagelsmann den Besuch des Ludwigshafeners bei seinen Wurzeln und beorderte ihn ins Trainingslager vor dem Weltturnier in den USA, Kanada und Mexiko.

Geändert hat sich nur der Name

Ganz unter sich waren die Jungen und Mädchen an den beiden Turniertagen trotzdem nicht. So wurde das Mädchenturnier, an dem zwölf Mannschaften beteiligt waren, vom Verein „Futbalo Girls“ begleitet, der seit knapp 20 Jahren Mädchen aus schwierigen Verhältnissen über den Sport den Zugang zu Gleichberechtigung und Beteiligung gibt. „Fußball kann ein geschützter Raum sein, in dem die Mädchen Selbstvertrauen gewinnen können“, heißt es dazu von den Projektbetreuerinnen.

Geändert habe sich in den vergangenen 20 Jahren lediglich der Name mehrmals – aus den ehemaligen „Kicking Girls“ wurden mittlerweile die „Futbalo Girls“. Diese sind aber durchaus erfolgreich. An der Schillerschule Mundenheim ist das Projekt beispielsweise regelmäßig zu Gast und die Spielerinnen feierten am Ende den ungefährdeten Turniersieg vor der Wittelsbachschule und der Erich-Kästner-Schule. Der Vorjahressieger, die Goethe-Mozart-Schule, war in diesem Jahr nicht mit dabei.

Bei den Jungs waren einen Tag später sogar 22 Mannschaften am Start und sorgten damit auch bei den Organisatoren für Schweißperlen. „Der Zeitplan gerade für den Wechsel auf den Feldern ist wirklich sehr eng“, erklärte Strebs Fachberaterkollegin Sandra Staat. Da half auch die auf neun Minuten verkürzte Spielzeit nichts. Immer wieder forderte sie die Mannschaften auf, schnell aufs Feld zu gehen. „Und trotzdem liegen wir schon hinter dem Zeitplan zurück“, sagte sie gegen 10 Uhr, als gerade mal gut die Hälfte der Vorrunde absolviert war.

Jede Menge Erfahrung in der Organisation

Insgesamt verlief das Turnier der Jungs, die teilweise von einer randvollen Tribüne angefeuert wurden, ansonsten reibungslos. Kein Wunder: Nicht nur das Turnier hat eine lange Tradition, sondern auch die beiden Fachberater Streb und Staat verfügen mittlerweile über jede Menge Erfahrung in der Organisation. So freute sich am Ende die Mannschaft der Hochfeldschule über den Turniersieg, bezwang im Finale die Niederfeldschule. Gemeinsam auf dem dritten Platz landeten Lukasschule und Mozartschule Rheingönheim.

Ganz erhört wurden Strebs Mahnungen aber wohl nicht. Außer Medaillen und kleinen Geschenken für alle Kinder brachte der eine oder die andere auch einen kleinen Sonnenbrand mit nach Hause – und vielleicht den Traum von einer „richtigen WM“ in 20 Jahren. Wie das gehen kann, haben sie an Nadiem Amiri schließlich gesehen.