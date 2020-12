Der Ludwigshafener Hobbykünstler Willi Streily verschenkt an Heiligabend rund 100 Bilder mit kindlichen Motiven. „Ich möchte, dass sich die Kinder in Zeiten von Corona über etwas freuen können“, erklärt der Maler zu seiner Aktion. Von 14 bis 16 Uhr können die Werke am heutigen Donnerstag vor dem Haus in der Blücherstraße 37 (Hemshof) abgeholt werden. „Ich habe schon etliche Bilder an Kinder in der Nachbarschaft verschenkt. Die haben sich riesig gefreut“, sagt er.