Ein Hobbygärtner aus dem Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim hat am Samstag in seinem Garten eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann war gerade am Gärtnern, als er die Granate entdeckte. Daraufhin meldete er den Fund der Polizei. Der Kampfmittelräumdienst bestätigte, dass die Granate eine Stabbrandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg sei. Der Gegenstand ist nach Angaben der Polizei jedoch ungefährlich und wird am Montag durch den Kampfmittelräumdienst abgeholt.