Zum Saisonabschluss in der dritten Liga setzte es noch einmal eine deutliche Niederlage für das HLZ Friesenheim-Hochdorf. Warum der Trainer trotzdem nicht hadert.

Vor 80 Zuschauern unterlagen die Gastgeber dem Longericher SC Köln mit 25:37 (13:18). Der Saisonausklang war keine Überraschung, fiel aber vielleicht ein bisschen zu deutlich aus. „Von 14 Spielern in der Aufstellung hätten elf im vergangenen Jahr noch A-Jugend spielen können“, hatte HLZ-Trainer Gabriel Schmiedt von Anfang an die Kräfteverhältnisse gegen den Tabellendritten deutlich gemacht. Und die Kölner, die auch die Stimmhoheit in Hochdorf hatten, füllten diese Favoritenrolle nach einer einigermaßen ausgeglichenen Anfangsphase auch perfekt aus. Bis zum 5:5 durch Niclas Josten (9.) lagen die Gastgeber immer in Schlagweite, dann festigten die Gäste ihre Abwehrformation ein wenig besser, während diese Stabilität bei den Gastgebern, bei denen zu den Eulen-Leihgaben auch noch Lars Hannes kurzfristig erkrankt ausgefallen war, über die gesamten 60 Minuten fehlte.

Vergebene Chancen

Gerade in der Abwehr hatte sich Schmiedt zum Saisonabschluss noch einmal eine Steigerung erhofft. „Die Offensive hat zuletzt funktioniert“, bilanzierte er mir Blick auf die vorangegangenen beiden Auswärtsspiele, in denen dem HLZ insgesamt immerhin 73 Treffer gelungen waren. An diese Ausbeute knüpfte seine Mannschaft im letzten Heimspiel der Runde allerdings nicht mehr an. So fehlte ein wenig die Kaltschnäuzigkeit von den Außenpositionen, kamen Moritz Schulz (4/3) und Nick Haas (1) auf überschaubare fünf Treffer. Haas war es auch, der den letzten Anschluss verpasste, zunächst das 8:8 (13.) vergab und aus ähnlicher Position auch mit dem 8:9-Anschlusstreffer (14.) scheiterte. Stattdessen setzten sich die Gäste ab (9:13, 18.). Insgesamt war es die Summe der vergebenen Gelegenheiten, die zumindest vor der Pause ein besseres Ergebnis aus Sicht der Gastgeber verhinderte. Die fünf torlosen Minuten der Kölner nach dem 9:13 brachten nicht den erhofften Anschluss. Moritz Schulz verpasste aus bester Position das 12:13 (23.). Es war die letzte Gelegenheit für einen positiveren Abend aus Sicht der Gastgeber.

Einsatzzeit für alle

Das sah offensichtlich auch Gabriel Schmiedt so, der allen Spielern auf seiner Bank noch einmal Einsatzzeiten gönnte. Alexander Bender erhielt im letzten Spiel seiner Karriere denn auch noch einmal Einsatzzeit im Angriff, traf zum 24:36 (59.) und entging mit zwei Zeitstrafen immerhin der Roten Karte. Lars Thiele verabschiedete sich in Richtung Heddesheim, musste das Feld dabei schon früh mit einer Daumenverletzung verlassen. Frederik Zepp und Niclas Josten teilten sich zum Saisonabschluss mit jeweils fünf Treffern den Titel als erfolgreichste Torschützen. Im Tor durften sich Philipp Wenning, Moritz Wolfram und auch Daniel Simon auszeichnen. Das durch die Niederlage der mögliche Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz und damit das beste Saisonergebnis der jüngeren Vergangenheit verpasst worden ist, war für alle aufseiten des HLZ verschmerzbar.