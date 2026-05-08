Der für Samstag, 9. Mai, geplante erste Ludwigshafener Hitzeaktionstag in der Volkshochschule entfällt. Voraussichtlich im Juni kommenden Jahres soll der Aktionstag wieder angeboten werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Hitzeaktionstag sei aufgrund der geringen Anmeldezahlen abgesagt worden, teilte ein Sprecher der Stadtverwaltung auf Anfrage mit. „Möglicherweise ist das Thema wegen der derzeitigen Wetterlage noch nicht akut.“