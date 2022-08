Angesichts der vierten Hitzewelle in der Pfalz schaltet die Krankenkasse DAK in Ludwigshafen erneut ein Informationstelefon. Experten informieren am Freitag, 12. August, über das richtige Verhalten bei hohen Temperaturen zum Schutz der Gesundheit.

Mediziner bieten von 8 und 20 Uhr eine individuelle telefonische Beratung an und geben Empfehlungen, um die Hitze besser zu überstehen. Dieses Serviceangebot unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1111-841 können Kunden aller Krankenkassen nutzen.Mehr als ein Viertel der Deutschen hat durch Sonne und Wärme bereits gesundheitliche Probleme, so der Hitze-Report der DAK-Gesundheit. Die Krankenkasse hatte dafür rund 1000 Menschen von Meinungsforschungsinstitut Forsa im Juni online befragen lassen. Der Anteil der Hitzegeplagten ist demnach bei den Frauen mit 34 Prozent fast doppelt so hoch wie bei den Männern (18 Prozent).

„Fühlen sich abgeschlagen“

„Die Menschen fühlen sich abgeschlagen, müde und schlafen schlechter. Viele leiden auch unter Kreislaufproblemen und Kopfschmerzen“, sagt Thomas Sepp von der DAK-Gesundheit in Ludwigshafen. Zwei Drittel der Befragten (68 Prozent) sind der Meinung, dass die bislang von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft getroffenen Maßnahmen zum Schutz vor der Hitze nicht ausreichen würden. „Vor allem die jüngeren Menschen erwarten einen stärkeren Schutz der Bevölkerung vor Hitzewellen“, so Thomas Sepp. Bei den unter 29-Jährigen herrsche auch eine gewisse Unsicherheit im Umgang mit Hitze.“ Beim Hitze-Telefon bekommen laut DAK auch Menschen mit chronischen Erkrankungen wertvolle Informationen, denn sie haben bei Hitze oft starke zusätzliche Gesundheitsbeschwerden.