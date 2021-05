In dieser Geschichte geht es um die Wurst. Unsere Leserin Eleonore Sellmann (86) hat uns ein Foto geschickt, das eine merkwürdige Prozession durch die Bismarckstraße zeigt: Flankiert von Fasnachtsgardisten tragen Männer in weißen Kitteln riesige Holzgerüste durch die Fußgängerzone, von denen Wurst in Schleifen baumelt. Die ältere Dame hat den Schnappschuss gemacht und glaubte sich zu erinnern, dass es um einen Rekordversuch für die längste Bratwurst der Welt ging. An Details konnte sich die Seniorin viele Jahrzehnte später verständlicherweise nicht mehr erinnern.

Auf der Rückseite des Fotos ist vermerkt, dass es im Januar 1987 entwickelt wurde. Doch ein Blick in die RHEINPFALZ aus jenem Monat zeigte: Im Januar gab es einen großen Kälteeinbruch mit Minusgraden, Schnee und Eis auch in Ludwigshafen. Das passte nicht zu dem Bild. Zeitzeugen hatten nur noch schemenhafte Erinnerungen. Peter Taubert, Erfinder des Knödelbrunnenfests und des Oktoberfests, erinnerte sich an einen Rekordversuch zugunsten der Aktion 72. Der frühere Vorsitzende der Hilfsaktion, Walter Braner, verwies darauf, dass es sich um den längsten Zwetschgenkuchen gehandelt habe, mit Wurst habe das nichts zu tun gehabt. Eine Anfrage bei der Fleischer-Innung Vorderpfalz verlief ergebnislos.

Fasnachter helfen bei Suche

Die Fasnachter auf dem Bild lieferten schließlich den entscheidenden Hinweis zur Lösung des Wurst-Rätsels. Im November startet traditionsgemäß die närrische Saison. Stadtarchivar Stefan Mörz betätigte sich als Detektiv der Vergangenheit und fand heraus: Es handelte sich um eine Weltrekord-Leberwurst, die am Samstag, den 8. November 1986, durch die Stadt getragen wurden. Im RHEINPFALZ-Archiv fand sich dank dieser Zeitangabe auch der passende Artikel: „Superding bringt Bürger auf die Beine“.

Die Leberwurst war 630 Meter lang – ein Rechtsanwalt war anderthalb Stunden damit beschäftigt, das Prachtstück zu vermessen. Die Ludwigshafener Superwurst übertraf damit um fast 170 Meter den Vorgängerrekord, der in Groß-Gerau (Hessen) aufgestellt worden war. Die Idee für den Rekordversuch in Ludwigshafen hatte der damalige Verkehrsdirektor Rainer Spitzfaden, der bei der Fleischer-Innung in Gestalt von Metzgermeister Georg Wiesinger Unterstützung fand.

24 Gesellen schleppen Mega-Wurst

Die Hausmacher wurde aus hygienischen Gründen in Kunstdarm gepackt, portionsweise geknipst und nach einem Fernsehauftritt im Rathaus-Center im Triumphzug durch die Bismarckstraße getragen. 24 Fleischergesellen stemmten den aus Holz gezimmerten Wurstbaum und schleppten ihn in den Bürgerhof. Musikkapellen und Karnevalisten begleiteten die Metzger. Tausende von Passanten verfolgten das Spektakel. Mit einem solchen Andrang hatten die Organisatoren nicht gerechnet. Die Leberwurst wurde Stück für Stück für einen guten Zweck verkauft. Meister Wiesinger war stolz, dass er und seine Kollegen den Rekord geschafft hatten.

Wie lange der Weltrekord Bestand hatte, ist nicht überliefert. Vielleicht ist er in der Kategorie Leberwurst sogar noch gültig. Sucht man im Internet nach der längsten Leberwurst der Welt, ist stets von der Superwurst aus Groß-Gerau (Länge 463,80 Meter) die Rede. Möglicherweise ist Ludwigshafen mit 630 Metern ja heute noch Rekordhalter – auch wenn hier die Sache beinahe in Vergessenheit geraten wäre. Unsere Leserin hat das verhindert, auch wenn sie irrtümlicherweise eine Mega-Bratwurst ins Spiel brachte. Der Ordnung halber: Die längste Bratwurst der Welt wurde 1999 in Bayern gefertigt und ist mit 5888 Metern Länge immer noch der Rekordhalter, wie das Deutsche Bratwurstmuseum vermeldet. Aber das ist eine andere Geschichte.