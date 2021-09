Zum historischen Rundgang durch Mundenheim lädt Ortsvorsteherin und Landtagsabgeordnete Anke Simon (SPD) für Freitag, 24. September, 16 Uhr, zusammen mit Klaus Jürgen Becker, stellvertretender Leiter des Stadtarchivs Ludwigshafen, ein. Die Veranstaltung findet innerhalb der Reihe „Ortsvorsteher zeigen ihren Stadtteil“ des Marketingvereins Ludwigshafen statt. Treffpunkt zum Start ist im Zedtwitzpark am Hofgut. Der Abschluss ist im Quartierpark, Mundenheimer Straße 35, am Büro der Ortsvorsteherin geplant.

Unter Coronabedingungen ist die Teilnahme nur im 3G-Status möglich, also geimpft, genesen oder getestet. Der Status wird vor Beginn des Rundgangs kontrolliert. Zu dieser kostenfreien Führung ist zwingend eine Voranmeldung erforderlich und telefonisch unter der Rufnummer 0621/512036 oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com möglich.