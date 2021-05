Der Verein Eisenbahn-Nostalgiefahrten Bebra bietet für Samstag, 7. August, eine Studienfahrt im Eilzug der 1960er-Jahre von Karlsruhe nach Köln und zurück an. Gezogen wird der Eilzug von der 1943 gebauten E-Lokomotive der Baureihe E 94 088. In Ludwigshafen, Mannheim und Frankenthal sind jeweils Zwischenstopps vorgesehen.

Abfahrt am Karlsruher Hauptbahnhof ist um 6.30 Uhr. Die Fahrt führt dann über die Hauptbahnhöfe Bruchsal, Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen, Frankenthal, Worms sowie Mainz und weiter durch das Mittelrheintal, vorbei an zahlreichen Burgen und Festungen. In Köln angekommen, wird der Zug wieder für die Rückfahrt vorbereitet, die dann rechtsrheinisch über Troisdorf, Linz, Koblenz und Rüdesheim erfolgt. In Köln ist ein Aufenthalt von etwa vier Stunden zur freien Verfügung geplant.

Während der Fahrt Infos zur Strecke

Während der Fahrt erhalten die Fahrgäste dem Verein zufolge Erläuterungen zur Eisenbahnstrecke und zu Sehenswürdigkeiten im Mittelrheintal. Der Verein weist darauf hin, dass eventuell noch mit Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie zu rechnen ist. Buchungen sind ab sofort möglich und zur besseren Planung auch erwünscht. Eine Buchung sei nicht mit Risiken verbunden. Bereits bezahlte Fahrkarten werden laut Verein bei einem Ausfall des Zugs erstattet.

Noch Fragen?

Infos zur Fahrt und Anmeldung im Netz unter www.eisenbahn-nostalgiefahrten-bebra.de/koeln oder unter Telefon 06622/9164602.