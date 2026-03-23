Die CDU feiert einen Triumph in Ludwigshafen. Die SPD kassiert eine bittere Niederlage. Die AfD verfehlt knapp ihr Ziel.

Auch in Ludwigshafen lässt sich die Wechselstimmung im Land an Zahlen ablesen: Die CDU hat einen historischen Sieg eingefahren und erstmals gleich zwei Direktmandate gewonnen. Ein sensationeller Erfolg für Raymond Höptner und Marion Schneid. Die SPD kassiert nach den Kommunal- und den OB-Wahlen ihre nächste Schlappe. Die beiden Kandidaten haben beim Wähler nicht gezogen und verlieren ihre Wahlkreise – obwohl die SPD bei den Landesstimmen in LU trotz hoher Verluste noch knapp vorne liegt. Weiter auf dem Vormarsch ist die AfD – auch in der größten Stadt der Pfalz. Ein Direktmandat hat sie verpasst. Lange lag Christoph Schmitt im Wahlkreis 37 vorne, am Ende reichte es nicht ganz. Die Rechtspopulisten haben sich in Ludwigshafen etabliert. Das ist auch für die neue Landesregierung ein Warnschuss.