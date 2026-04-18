Die Hip-Hop-Formationen des KSC 1893 Friesenheim wollen über die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften den Sprung ins nationale Finale schaffen.

Der KSC 1893 Friesenheim ist der mit Abstand erfolgreichste Ludwigshafener Schwerathletikverein. In diesem Jahr will er in einer völlig anderen Sportart die regionale und nationale Konkurrenz hinter sich lassen: im Hip-Hop-Tanz. Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften am 2./3. Mai in der Salierhalle in Bad Dürkheim will KSC-Abteilungsleiterin Tina Erlewein in allen Disziplinen mit ihrer Truppe eine erfolgreiche „Generalprobe“ für die deutschen Meisterschaften vom 19. bis 21. Juni im Saalbau in Neustadt bestehen. „Wir werden voraussichtlich mit vier 25er-Teams antreten“, kündigt die Hip-Hop-Chefin an, „wir gehören auf jeden Fall zu den aussichtsreichsten Startern“.

Der vielseitige Tanzstil Hip-Hop mit erfolgreichen und eingängigen Melodien wurde in den 1970er-Jahren in den Vereinigten Staaten als „Street Dancing“ vor allem von Jugendlichen für sich entdeckt und von Künstlern wie der Pop-Ikone Michael Jackson in wenigen Jahren weltweit populär gemacht. Rund 80 Mitglieder zählt die Hip-Hop-Abteilung des KSC 1893 Friesenheim (insgesamt knapp 500 Mitglieder) und ist damit die zweitgrößte unter den elf Sportgruppen der Friesenheimer nach den Ringern (etwa 190).

Hip-Hop ist nicht etwa ein einfaches tänzerisches „Herumhüpfen“, sondern eine Tanzsportart, die Kondition und Athletik erfordert. Die Variante Breakdance etwa ist eine athletische Art, bei der sich die Tänzer zwar meist im Stehen bewegen, bei der aber auch Details wie Bewegung auf den Händen oder sogar auf dem Kopf verlangt werden. Tina Erlewein: „Hip-Hop ist die Zusammenfassung mehrerer völlig verschiedener Tanzstile, die man lernen kann.“ Der Start in diese Tanzstile mit afro- oder lateinamerikanischen Wurzeln ist laut Erlewein auch für einen Anfänger einfach.

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Nähere Informationen auch zu den Trainingsterminen in der Friesenheimer KSC-Sporthalle am Teichgartenweg gibt unter Telefon 0177 2601119.