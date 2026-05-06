Mit seiner erst vor knapp zwei Jahren installierten Hip-Hop-Tanzabteilung gehört der KSC 1893 Friesenheim nach seinen jüngsten Erfolgen bereits zur deutschen Spitzenklasse.

Bei den zweitägigen Süddeutschen Regional-Meisterschaften in den Hip-Hop-Turnieren Urban und Commercial in der Salierhalle in Bad Dürkheim belegten die vier Formationen der KSC-Abteilungsleiterin und Trainerin Tina Erlewein mit ihren rund 60 Tänzerinnen und Tänzern im Alter zwischen 8 und 57 Jahren einen ersten, zwei zweite und einen vierten Platz. Die erfolgreichen KSC-Hip-Hop-Teams wollen nun bei den German Championships vom 19. bis 21. Juni im Saalbau in Neustadt auf der nächsten Stufe, der nationalen Ebene, ganz vorne landen.

Bei den „Süddeutschen“ (es gibt außerdem noch die Regionalmeisterschaften West und Nord) in Bad Dürkheim schaffte den Sprung an die regionale Spitze die Formation Boombox mit 24 Teilnehmern in der Juniorenklasse 1. Die 18 Headphones der Juniorenklasse 2 belegten den zweiten Platz, ebenso die 24er-Gruppe Reloaded bei den Adults: Sie wiederholte damit ihre Vorjahresplatzierung. Bei den Classics erreichte die Formation Old Skewl mit ihren 23 Aktiven den vierten Rang. Trainerin und Abteilungsleiterin Tina Erlewein war hellauf begeistert: „Wir haben auf der Regionalebene Süd glänzend abgeschnitten. So kann es für uns weitergehen.“ Die Titelkämpfe werden vom Deutschen Amateurtanz-Turnieramt (DAT) geregelt und geleitet, einem Fachressort des Berufsverbandes Deutscher Tanzlehrer (BDT). An den Regionalmeisterschaften Süd in Bad Dürkheim nahmen rund 2000 Tänzerinnen und Tänzer teil.

Beim KSC 1893 Friesenheim, der sich in den vergangenen über 130 Jahren eher als Schwerathletikverein vor allem mit international und national erfolgreichen Ringern einen Namen gemacht hat, ist die neu geschaffene Hip-Hop-Abteilung mit ihren rund 70 Tänzerinnen und Tänzern auf Anhieb zur drittstärksten Fachgruppe geworden. Es führen die Ringer mit 183 Mitgliedern vor Badminton (75). Der KSC 1893 Friesenheim nähert sich nach Angaben seines Vorsitzenden Roland Veil mit derzeit etwa 480 Mitgliedern der angestrebten „Schallmauer“ von 500 Vereinsangehörigen.