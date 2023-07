Neues Motiv in ehemaliger Metzgerei: Zur Osterzeit hatte Hans Schwarz mit viel Liebe zum Detail Einblick in das Leben und Umfeld einer Osterhasenfamilie geschaffen. Je länger der Betrachter verweilte, desto mehr Details entdeckte er im Schaufenster einer ehemaligen Metzgerei in Maudach in der Silgestraße 9. Die gesamte Szenerie hatte der Jagdpächter aus Naturmaterialien vom benachbarten Maudacher Bruch aufgebaut und viele Stunden damit verbracht, um die Szene so naturnah wie möglich zu gestalten. Alles sei nachgestellt, wie er es draußen gesehen habe, berichtete er. Der Lohn dafür waren zahlreiche Spaziergänger, die staunend stehen blieben.

Mit liebevollen Details

Nun rückt Schwarz die Erntezeit in den Feldern, die jetzt wieder ansteht, in den Fokus. Die schwarze Katze links hält bereits Ausschau nach den Mähdreschern. Verbunden mit einem kleinen Vesper lässt sich diese staubige Angelegenheit ganz gut aushalten. Viele Stadtkinder können die unterschiedlichen Getreidesorten nicht einordnen. In der Silgestraße ist es möglich, kostenlosen Anschauungsunterricht zu nehmen. Im Schaufenster haben die Inhaber die verschiedenen Getreide fein säuberlich gebündelt und beschriftet. Wie schon an Ostern mit liebevollen Details ausgeschmückt.