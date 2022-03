Der Hilfstransport mit medizinischem Material aus Ludwigshafen ist am Dienstag in einem Krankenhaus in Kiew angekommen. Das hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) mitgeteilt. Alle Ludwigshafener Krankenhäuser haben aus ihren Beständen gespendet und dabei auch auf klinikeigene Reserven zurückgegriffen. Hinzu kam über das Ärztenetzwerk Golu organisiertes Material von Ärzten, Apotheken und Privatleuten. Insgesamt 15 Tonnen medizinische Hilfsgüter wurden von Freitag auf Samstag von der Feuerwehr an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren. Dort wurde die Ladung auf einen ukrainischen Sattelzug umgeladen, der bis 100 Kilometer vor die Hauptstadt Kiew fuhr. Dort wurde abermals auf mehrere Kleintransporter umgeladen – die bei Angriffen schwerer zu treffen gewesen wären. Laut Steinruck lief alles glatt. Das Material werde in der Kiewer Klinik dringend benötigt.