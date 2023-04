Ein Hilfstransport aus Ludwigshafen hat am Montagnachmittag die ukrainische Stadt Swjahel erreicht. Die neue Partnerstadt hat 62.000 Einwohner und liegt im Nordwesten der Ukraine im Verwaltungsbezirk (Oblast) Schytomyr zwischen Lwiw und der Landeshauptstadt Kiew. Der Transport mit Medikamenten, Verbandsmaterial, Sonnenkollektoren und einem großen Generator aus Ludwigshafen war am 31. März zu der 1700 Kilometer langen Reise gestartet. Am Zielort wurden die Hilfsgüter an die Stadtverwaltung Swjahel und die Nichtregierungsorganisation „Harmonia“ übergeben, teilen die Organisatoren weiter mit. Der Hilfstransport war eine gemeinsame Aktion des Rotary-Clubs, des Internationalen Bauordens und der Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar. Die drei Organisationen wollen auch in Zukunft ihre Zusammenarbeit fortsetzen und planen bereits die nächste Fahrt für Mitte Mai.