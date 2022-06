Ein Hilfstransport aus Ludwigshafen mit Waren im Wert von rund 82.000 Euro hat am vergangenen Freitag die nordukrainische Stadt Novograd-Volynskji erreicht.

Den Transport hatte der Verein Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar für Novograd-Volynskji organisiert. Der 32-Tonnen-Laster wurde am Mittwoch von Helfern in Ludwigshafen-Süd beladen. Die Vereinsvorsitzende Valentyna Sobetska bedankt sich bei allen, die diesen Transport mit Sach- und Geldspenden ermöglicht haben. „Mein besonderer Dank gilt Daniel Messinger und seiner Organisation ,Flüchtlingshilfe Ruchheim’ für die medizinischen Hilfsgüter im Wert von 47.000 Euro“, so Sobetska.

Die medizinischen Artikel werden von Novograd-Volynskji in die Hauptstadt Kiew und in die Militärspitäler im Osten der Ukraine weitergeliefert. Zu dem Transport gehörten auch dringend benötigte und lebensrettende „Israel-Bandages“ zur Erstbehandlung von Schusswunden mit einem Druckverband, die direkt in die umkämpfte Ostukraine gehen. Die gespendeten Hygieneartikel und Lebensmittel werden laut Verein für die Versorgung von Binnenflüchtlingen in Novograd-Volynskji verwendet, etwa die Hälfte wird an Dörfer in der Region Rivne weitergeschickt.

Ein guter Teil der Hygieneartikel wurden von der Organisation „Ludwigshafen hilft“ über deren Koordinator Andreas Mack für den Transport zur Verfügung gestellt. Novograd-Volynskji liegt zwischen Lwiw und Kiew im Oblast Schytomier, hat etwa 56.000 Einwohner und ist die Geburtsstadt der ukrainischen Nationaldichterin Lesja Ukrajinka. Die Stadt erlebt zurzeit Angriffe durch Flugzeuge, die im nahe gelegenen Weißrussland gestartete sind.