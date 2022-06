Ein Hilfstransport aus Ludwigshafen mit Waren im Wert von rund 82.000 Euro hat nach zwei Tagen Fahrt am Wochenende die nordukrainische Stadt Novograd-Volynskji erreicht.

Derzeit wird sie von im nahen gelegenen Weißrussland gestarteten Flugzeugen angegriffen. Die Hilfslieferung hatte der Verein Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar organisiert. Der 32-Tonnen-Laster war Mitte voriger Woche in Süd beladen worden. Vereinsvorsitzende Valentyna Sobetska dankte insbesondere Daniel Messinger und seiner Organisation „Flüchtlingshilfe Ruchheim“. Sie haben medizinische Hilfsgüter im Wert von 47.000 Euro zusammengetragen.

Diese sollen von Novograd-Volynskji – einer 56.000-Einwohner-Stadt zwischen Lwiw und Kviv – nach Kiew und Militärspitäler im Osten der Ukrainer weitertransportiert werden. Dort werden die sogenannten Israel-Bandages zur Erstbehandlung von Schusswunden dringend erwartet. Die gespendeten Hygieneartikel und Lebensmittel sollen für die Versorgung von Binnenflüchtlingen in Novograd-Volynskji verwendet werden. Ein weiteres Kontingent wird an Dörfer in der Region Rivne weitergeleitet. Einen guten Teil der Hygieneartikel hat die Organisation „Ludwigshafen hilft“ um Koordinator Andreas Mack beigesteuert.