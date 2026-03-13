Ein Trickbetrüger hat am Donnerstagabend auf dem Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz (Mitte) eine 45-Jährige um 150 Euro gebracht. Wie die Polizei berichtet, sprach der Unbekannte die Frau gegen 21.45 Uhr an und bat sie um fünf Euro. Kurz nachdem sie dem Mann das Geld ausgehändigt hatte, bemerkte die 45-Jährige den Diebstahl aus ihrem Geldbeutel. Der Mann soll etwa 60 Jahre alt sein und eine grüne Jacke getragen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet unter Telefon 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de um Hinweise.