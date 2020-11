Eine Seniorin ist am Samstag bei einem versuchtem Raub leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht klingelten um 11.45 Uhr zwei Männer bei der älteren Dame an der Wohnungstür in der Oststadt und verlangten nach einem Glas Wasser. Als die Seniorin den Wunsch ablehnte, drückte einer der beiden Männer die Wohnungstür auf und die Frau stürzte zu Boden. Als die Seniorin laut um Hilfe schrie, flüchteten die Täter ohne Beute. Die Dame, die bei dem Sturz leicht verletzt wurde, informierte telefonisch ihren Sohn. Der wiederum alarmierte die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten verlief negativ. Beide Männer sollen etwa 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß sein und südeuropäisch aussehen. Die Ermittlungen laufen. Hinweise von Zeugen an die Kripo unter Telefon 0621/174-4444.