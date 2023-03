Der aktuelle Andrang auf die Tafel Ludwigshafen stellt das Tafelteam und den Trägerverein Vehra derzeit vor große Herausforderungen. Insbesondere haltbare Lebensmittel würden benötigt.„Seit Ende Februar wollen mehr als 150 Haushalte eine Einkaufsberechtigung und stehen auf den Wartelisten. Wir sind an einer Grenze angelangt, die bedenklich stimmt und auch unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer an ihre Grenzen bringt“, berichtet Vehra-Vorsitzender Juergen Hundemer. „Schon im Rahmen der Ukraine-Krise haben wir knapp 300 Menschen neu aufgenommen.“ Derzeit fehle es besonders an haltbaren Lebensmitteln, wie Mehl, Reis, Nudeln oder Konservenprodukten. Hundemer weist deshalb auf die Aktion „Kauf eins mehr“ hin, die vom 27. März bis 1. April im Globus Oggersheim läuft. Dort habe die Tafel an einem Sonderstand alles für die Entgegennahme der Waren- oder Geldspenden vorbereitet. Wer sich an der Aktion beteiligen will, kann laut Hundemer aber auch Lebensmittel an einer „Übergabeschleuse“ direkt bei der Tafel, in der Bayreuther Straße 35 abgeben.