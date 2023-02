Mehr als 15.000 Tote und über 60.000 Verletzte im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien. Auch eine Krisenzone, gezeichnet von einem langjährigen Bürgerkrieg. Mir fehlen die Worte angesichts des Leids.

Ich weiß, ein Erdbeben lässt sich nicht verhindern, aber man kann Vorsorge treffen. Möglichst sicher bauen, Katastrophenpläne aufstellen. Doch geschieht das, wenn mit Gewalt um Macht gekämpft wird? Wenn Stellvertreterkriege geführt werden? Wird am Ende sogar die staatliche Hilfe für die Opfer von politischem Interesse bestimmt? Hilfe kommt aus vielen Ländern, aus Europa und den USA, auch aus Russland und dem Iran. Das ist gut. Aber ist diese Hilfe nur selbstlos? Wie viel Streben nach politischer Einflussnahme steckt dahinter? Warum ist in manchen Gebieten noch keine Hilfe angekommen? Es wäre naiv zu glauben, dass durch eine solche Katastrophe kalte Machttaktiker zu mitfühlenden Mitmenschen werden. Auch im Krieg in der Ukraine haben Zehntausende Tote das nicht bewirkt.

Vorbild Samariter

Man könnte verzweifeln, wenn es nicht Menschen gäbe, die einfach helfen, wo Hilfe nötig ist – vom Technischen Hilfswerk, Roten Kreuz und anderen Organisationen, die sofort ins Erdbebengebiet aufgebrochen oder schon länger vor Ort sind. Diesen Menschen gilt meine ganze Achtung. Ich weiß nicht, aus welchen Motiven sie helfen.

Ich erkenne in ihnen den barmherzigen Samariter. Der sieht einen, der unter die Räuber gefallen ist und verletzt am Boden liegt. Da muss er nicht lange überlegen, ist das mein Freund oder ist das mein Feind. Er hilft ihm, sorgt auch dafür, dass die Hilfe nicht endet, wenn er selbst nicht mehr helfen kann. Wo äußere Sicherheiten ins Wanken geraten, braucht es Menschen wie den Samariter, die sich anrühren lassen vom Leid anderer. Wer jetzt aus der Ferne helfen will, kann das mit Geld tun. Die Opfer brauchen jede Hilfe.

Andreas Kohlstruck (62) ist Pfarrer im Kirchenbezirk und Religionslehrer am Gymnasium in Edigheim.