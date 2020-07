Mit locker swingenden Jazzstandards haben der Saxophonist Olaf Schönborn und der Gitarrist Ray Mahumane gestern die Open Summer Stage vor dem Kulturzentrum Das Haus eröffnet. Bis 25. Juli finden auf dem Karl-Kornmann-Platz Veranstaltungen statt.

Beim Kulturtreff, einem regelmäßig tagenden Forum mit rund 90 Teilnehmern, sei deutlich geworden, dass die freie Szene im Sommer nach Veranstaltungsräumen sucht, sagte die Leiterin des Kulturbüros, Monika Schill. So wurde der Grundstein gelegt für ein kleines Sommerfestival, welches das Haus-Team innerhalb von nur zwei Wochen auf die Beine gestellt hat. Selbstredend entwickelte Das Haus auch ein Hygienekonzept, unter anderem mit abgesperrtem Zuschauerbereich und Meldezetteln. „Wir sehen uns in der Pflicht, den Künstlern, die durch die Corona-Pandemie in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht sind, zu helfen“, betonte Monika Schill.

Am Donnerstag setzt der Ludwigshafener Schlagzeuger Erwin Ditzner um 12 Uhr das Programm mit einem Solokonzert fort, bei dem die drei Quietsche-Schweinchen Chantal, Klose und Horst nicht fehlen dürfen. Der Humor kommt bei Ditzners Grenzgängen zwischen Jazz, Rock und Weltmusik eben nicht zu kurz. Für Kinder ab sechs Jahren ist die Lesung mit Hanna Schott am Donnerstag um 15 Uhr geeignet. Ihr Buch „Tuso“ erzählt die Geschichte eines Vierjährigen, der zum Straßenjungen wird. Das Mannheimer Saxophonquartett Three Bees and a Bop beschließt um 18 Uhr das Programm des zweiten Tages.

Am Samstag eine Weltpremiere

Mit der Indie-Pop-Sängerin Hannah Jaha geht es am Freitag um 12 Uhr weiter. Für 15 Uhr lädt der Posaunist Bernhard Vanecek zu einem Workshop. Eigenkompositionen mit viel Raum für Improvisation bietet dann ab 18 Uhr das Bilderband Trio mit dem Ludwigshafener Schlagzeuger Tobias Frohnhöfer, Daniel Buch (Sopran und Baritonsaxophon) und Lukas Hatzis (Kontrabass).

Ein besonderes Konzert erwartet die Besucher am Samstag um 19 Uhr, wenn die Syla All Stars für eine Weltpremiere sorgen. Die sechs Musikerinnen und Musiker waren alle Teil der Aktion Support Your Local Artist, die Künstler aus der Region während der Corona-Krise mit einer Soforthilfe fördert. Um das Projekt nachhaltig zu unterstützen, bringt Das Haus einen Teil der Gewinner auf die Bühne der Open Summer Stage. Neben dem Saxophonisten Olaf Schönborn sind das die Sängerinnen Julia Nagele und Juliana Blumenschein sowie Dorina Schmauder (Saxophon), Thomas Roscoe Weiland (Posaune) und Tayfun Ates (Percussion).

Zum Abschluss die Comedy Night

Der kommende Montag gehört der Pianistin Regina Litvinova, die um 12 Uhr mit dem Schlagzeuger Tobias Frohnhöfer auftritt und um 18 Uhr ihr Quartett auf die Bühne bringt. Unter der Woche kommen die Bluejeans am Mittwoch um 18 Uhr bei der Session mit der Elville Bluesband auf ihre Kosten. Special Guest ist dieses Mal Claus Bubik (Bass und Gesang). Das Programm der Open Summer Stage beschließen am Samstag, 25. Juli, um 18 Uhr Jens Wienand und Marvin Spencer mit der Comedy Night Ludwigshafen.