Das Haus der Begegnung der Ökumenischen Fördergemeinschaft (ÖFG) unterstützt Impfwillige im Einweisungsgebiet und in Mundenheim-West. Nachdem das Infektionsschutzgesetz auch Personen, die in Einweisungsgebieten arbeiten oder leben, eine Priorisierung für die Corona-Schutzimpfung zuerkannt hat, hilft das Haus Bewohnern beim Anmelden über das Impfportal oder über die Telefonhotline.

Das Haus der Begegnung habe die Bürger mit einem Brief über die Möglichkeit informiert, sich zum Impfen anmelden zu können, und biete gleichzeitig seine Mithilfe beim Anmelden an. Nicht jeder verfüge über die notwendigen Voraussetzungen per Computer und Internetverbindung, den Registrierungsprozess erfolgreich abzuschließen, heißt es in einer Mitteilung. In dem Schreiben weißt der Ansprechpartner und Mitarbeiter der ÖFG, Uwe Frey, darauf hin, dass mit Vereinbarung von Einzelterminen eine Registrierung im Haus der Begegnung mit seiner Mithilfe getätigt werden kann.

Unterstützung auch für die Nachbarschaft

Die notwendigen Unterlagen zum Nachweis der Priorisierungsgruppe könnten auch im Haus der Begegnung ausgehändigt werden. Wenn ein Impftermin vom Land mitgeteilt werde, sei es ratsam, als Nachweis eine Kopie der Einweisungsverfügung bereit zu halten. Diese könne, wenn nicht mehr auffindbar, bei den Außenstellen der Wohnraumsicherung unter Beachtung rechtzeitiger Beantragung als Zweitschrift angefordert werden. Auch Bürger aus der Nachbarschaft und Mundenheim könnten die Unterstützung des Hauses der Begegnung in Anspruch nehmen.

Sozialarbeit seit 50 Jahren

Seit rund 50 Jahren leistet die Ökumenische Fördergemeinschaft Ludwigshafen GmbH (ÖFG) Sozialarbeit in den Notwohngebieten der Stadt. Sie begleitet, berät und unterstützt Kinder, Jugendliche und Familien, alleinstehende Menschen und Flüchtlinge. Ferner betreut sie unbegleitete minderjährige Ausländer und organisiert die medizinische Versorgung für Menschen am Rand der Gesellschaft, die den Zugang zum regulären Gesundheitssystem verloren haben (Projekt „Street Doc“).