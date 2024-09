Die Digitalhilfe Ludwigshafen hat ihre Angebote ausgeweitet: Die inzwischen 13 ehrenamtlichen Digitalbotschafterinnen und Digitalbotschafter des Landes bieten ihre Sprechstunden „Digitalhilfe für Ältere“ jetzt auch in den Pamina-Häusern in der Rheinallee und in Mundenheim sowie im Schillerstift in Oggersheim für externe Besucher an. Bislang war das Angebot nur für Bewohner der Einrichtungen, heißt es in einer Mitteilung. Damit könne man die Präsenz im Stadtgebiet erweitern. Digitalbotschafter sind engagierte Freiwillige, die ältere Menschen in Rheinland-Pfalz auf ihrem Weg in die digitale Welt begleiten. Die nächsten Sprechstunden: Im Pamina-Haus Rheinallee am 7. November. Anmeldung: Telefon 0621 685549-401, im Pamina-Haus Mundenheim am 9. Oktober. Anmeldung: Telefon 0621 685549-306. Die Sprechstunden findet jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr statt. Im Schillerstift Oggersheim ist an diesem Montag von 15 bis 17 Uhr ein Termin. Anmeldung: Telefon 0621 6882-0.

Noch Fragen?

Mehr Infos unter www.digitalhilfe-ludwigshafen.de.