Der FC Arminia Ludwigshafen spielt in Idar-Oberstein um den Verbleib in der Oberliga. Und Trainer Ralf Gimmy hofft, dass sich in diesem Fall Geschichte wiederholt.

Endspielstimmung beim Fußball-Oberligisten FC Arminia Ludwigshafen. Und tatsächlich: Die Partie beim SC Idar-Oberstein, die am Samstag, 15 Uhr, auf dem Sportplatz „Im Haag“ angepfiffen wird, ist das letzte Spiel in dieser Saison. Es wird auf jeden Fall eine Entscheidung fallen, wobei drei Szenarien denkbar sind. Von Himmelhochjauchzend bis zum Tode betrübt ist die ganze Bandbreite möglich. Die Spannung ist fast mit den Händen zu greifen. Kleiner Wermutstropfen: Der FCA hat sein Schicksal nicht mehr in der eigenen Hand, ist auf Schützenhilfe anderer Klubs zwingend angewiesen.

„Dies ist das Resultat der 33 vorangegangen Spieltage. Es ist schade, dass wir unser kleines Ziel mit Blick auf das Torverhältnis nicht erreicht haben“, spielt Trainer Ralf Gimmy darauf an, dass die Arminia mit den Packungen in Worms (0:5), beim 1. FC Kaiserslautern II (0:5) und beim FK Pirmasens (1:7) ihr Torverhältnis so verschandelte hat, dass die Rheingönheimer bei Punktgleichheit mit hoher Wahrscheinlichkeit den Kürzeren ziehen werden. Was die Punktausbeute anbelangt, trauert der Coach den Partien gegen TuS Koblenz und Rot-Weiß Koblenz (jeweils 1:1) nach, in denen mehr drin gewesen sei.

Hoffnung nach Diefflen-Sieg

Doch das ist Vergangenheit. Jetzt gilt es, dem FV Engers (in Diefflen) und dem TSV Gau-Odernheim (gegen Dudenhofen) die Daumen zu drücken. Nur wenn die Mitkonkurrenten Diefflen und Dudenhofen leer ausgehen, gibt es Hoffnung. Verliert nur einer der beiden, könnte es zu Rang 15 reichen. Dann müsste sich allerdings der Vizemeister in den Aufstiegsspielen gegen den VfR Mannheim und den FC Eddersheim durchsetzen, um Oberligist zu bleiben. Grundlage für all diese Überlegungen und Hochrechnungen ist allerdings das eigene Spiel. Die Arminia muss beim bereits abgestiegenen SC Idar-Oberstein zwingend gewinnen. Selbst ein Remis bedeutet den sicheren Abstieg.

Hoffnung macht das 3:0 gegen Diefflen am vorigen Sonntag, auch wenn nicht alles Gold war, was glänzte. „Ab Mitte der ersten Hälfte wurde es zäh. Und direkt nach der Pause hatten wir zum wiederholten Mal eine schwache Phase“, bemängelt Gimmy. Man überlege im Trainerteam, wie man dieser Unaufmerksamkeit und Schlafmützigkeit Herr werden könne. Der Austausch mit Kevin Selzer und Frank Wieschalla sei rege. Außerdem freut sich der 66-jährige Übungsleiter, dass die Einwechslungen so toll gezündet hätten. „Alle haben frischen Wind gebracht, sich als echte Alternativen erwiesen und waren mitverantwortlich dafür, dass wir gewonnen haben“, lobt Gimmy die frischen Kräfte.

Einige Ausfälle

Insgesamt glaubt der Trainer, „dass die Jungs wissen, was die Stunde geschlagen hat“. Das Team lebe, die Stimmung sei gut, ebenso das Miteinander. Die Rückkehr eines Leistungsträgers wie Wal Fall tue der Mannschaft gut. Er werde engagiert trainiert, dennoch käme der Spaß nicht zu kurz und es werde viel gelacht. Das englische Motto „never change a winning team“ kann sich der Trainer jedoch vermutlich abschminken. Kapitän Ricardo Antonaci ist ebenso erkrankt wie Philip Krischa und Peter Klug. Wer es in den Kader schafft, ist offen. Einer, der gegen Diefflen ein Tor erzielt und ein weiteres vorbereitet hat, fehlt sicher: Martin Amoako. „Er hat mir gesagt, dass er in Urlaub ist. Damit tue ich mir schwer, das macht mich sprachlos“, erklärt Gimmy.

Viele Menschen sind ein bisschen abergläubisch und erinnern sich gerne an Dinge, die gut für sie gelaufen sind. Ralf Gimmy ist offenbar so ähnlich gestrickt, denn er kramt tief in seinem Gedächtnis und fördert Überraschendes zutage. „Nach Idar-Oberstein bin ich mit meinen früheren Vereinen gerne gefahren“, sagt der Coach und nennt einige Beispiele, warum es ihm beim SCI so gut gefällt. Mit dem FC Speyer 09 habe er in der Verbandsliga dort aus einem 0:2-Rückstand einen 3:2-Sieg gemacht. Und mit dem TuS Mechtersheim gewann er in der Saison 2004/05 mit 6:1. Dies war am letzten Spieltag, Idar-Oberstein war schon abgestiegen und der TuS rettete sich mit diesen drei Punkten. Vielleicht wiederholt sich die Geschichte mit ihm als Arminia-Trainer.