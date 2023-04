Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Corona-Pandemie hat die ganze Gesellschaft durchgeschüttelt. Daher wird jetzt genau hingeschaut, welche Auswirkungen das Virus auf das öffentliche Leben hat. So haben sich Kardiologen gewundert, warum im Frühjahr so wenige Herzinfarkt-Patienten in die Krankenhäuser kamen. Eine Studie des Klinikums liefert dazu spannende Erkenntnisse.

Die Ärzte am Herzzentrum fragen sich immer: „Wie war der Nachtdienst?“ Bis ihnen auffiel, dass sich die Frage im März verändert hatte. „Da fragten wir: Hattest du