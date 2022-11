Die nächste Beisetzung der Herzenskinder findet nicht am 9. November, sondern am Mittwoch, 16. November um 14 Uhr auf dem Ludwigshafener Hauptfriedhof statt. Die Herzenskinder sind all jene totgeborenen Kinder, die nicht individuell von ihren Eltern beerdigt werden. Ihrer wird zunächst in einer ökumenischen Trauerfeier gedacht, anschließend erfolgt die gemeinsame Erdbestattung an der Ruhestätte der Herzenskinder. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.